Москва, , 13:51 — REGNUM Сообщения о том, что в скором времени президент Палестины Махмуд Аббас намерен посетить Москву с визитом, являются неверными. Об этом 29 апреля заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Дмитрий Песков Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Мы не делали таких сообщений. Это неверное сообщение», — сказал представитель Кремля в ответ на вопрос о том, намечен ли в скором времени визит палестинского лидера в Москву.

При этом ранее в некоторых СМИ появились сообщения о том, что Аббас намерен посетить парад Победы, который по традиции будет проведен 9 мая в Москве.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что отношения между Россией и Абхазией развиваются динамично.