Кабул, , 13:49 — REGNUM Во Всемирный день аль-Кудс жители Кабула подчеркнули необходимость единства мусульман и мобилизацию исламских стран для освобождения священного Кудса от оккупации сионистским режимом. Об этом сообщает региональное отделение информационного агентства »Тасним».

Иерусалим Walkerssk

Напомним, в 1979 году аятолла Хомейни провозгласил последнюю пятницу священного для мусульман месяца Рамадан Днём международной борьбы против Израиля и за освобождение Иерусалима. Этот день является не религиозным, а политическим событием, когда миллионы в разных странах выходят на марши протеста, чтобы осудить сионистский режим и призывают освободить священный Кудс.

Саджад Набави, студент, подчеркнул важность празднования этого дня: »День аль-Кудс был установлен в последнюю пятницу священного месяца Рамадан самим имамом Хомейни, чтобы защитить право, которое десятилетия назад было узурпировано кровожадным израильским режимом».

Ходжат уль-Ислам Закери, глава медресе «Двух святынь», также подчеркнул необходимость внимания мусульман к палестинскому вопросу и сказал: »Всемогущий Аллах призвал к единству мусульман в нескольких аятах Корана. То есть мусульмане не должны быть равнодушными к проблемам, например, Кудса, и мусульманам важно сохранить своё единство».

Мохаммад Хусейн Садакат, имам мечети «Имам Заман» к кабульском районе Хайрхана, также подчеркнул необходимость мобилизации исламских стран против сионистского режима: »Мусульмане должны мобилизоваться, чтобы предупредить их (наёмников сионистского режима) и не позволить Израилю управлять мусульманами».

Шах Мохаммад Хусейн, житель Кабула, подчеркнул необходимость празднования Всемирного дня аль-Кудс всеми мусульманами, шиитами и суннитами, и необходимость защиты угнетённого народа Палестины.

Преподаватель медресе Ходжат уль-Ислам Сабери, подчеркивая важность единства исламского мира, сказал, что мусульмане всего мира должны уделять особое внимание Палестине, потому что священный Кудс является первой киблой мусульман и местом вознесения Пророка.

«Долг всех мусульман по вопросу Кудса — джихад; джихад пером, джихад словами или джихад через гражданские акции», — сказал Мохаммад Хусейн Факири, глава медресе Имама Саджада.

«Люди должны вести джихад любым способом для освобождения оккупированного Кудса; если они ничего не могут сделать, если они не могут взять в руки оружие и вести джихад, они должны хотя бы критиковать, почему первая кибла мусульман была оккупирована оккупантами и почему она до сих пор не освобождена», — добавил он.

Факири также подчеркнул: «Каждый мусульманин должен, по крайней мере, потребовать освобождения Кудса и критиковать страну-оккупанта, чтобы выполнить свой человеческий и исламский долг».