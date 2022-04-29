Тбилиси, , 13:47 — REGNUM Освобождение бывшего президента Грузии из тюрьмы повлечёт дестабилизацию в стране. Об этом заявила в интервью американскому журналу Foreign Policy грузинский президент Саломе Зурабишвили.

Саломе Зурабишвили Salome Zourabichvili

«Помилование Саакашвили вызвало бы сильную поляризацию в Грузии, поскольку половина страны непреклонно остаётся на одной стороне, и, скорее всего, большинство против любой формы помилования», — сказала Зурабишвили.

Если же у Саакашвили, действительно, есть сложное заболевание, то, по мнению Зурабишвили, ему нужно оказать медицинскую помощь, а не освобождать. Она также заявила, что не считает эту тему особенно важной, так как перед страной стоят более серьёзные проблемы.

Стоит отметить, сразу после ареста Саакашвили 1 октября 2021 года он и его сторонники начали пытаться доказать, что он в крайне тяжёлом состоянии и скоро может умереть. При этом на судебных заседаниях Саакашвили может выступать с политическими лозунгами более двух часов.

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