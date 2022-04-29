Санкт-Петербург, 29 апреля, 2022, 14:01 — ИА Регнум. Засаливала, стирала в воде и замораживала останки мужа — прокуратура Санкт-Петербурга утвердила обвинительное заключение в отношении Марины Кохал по делу об убийстве её мужа, украинского рэпера Александра Юшко, известного под псевдонимом Энди Картрайт. Об этом сообщили 29 апреля в пресс-службе надзорного ведомства. Теперь эти обвинения следствию предстоит доказать в суде.

Личная страница погибшего в социальной сети. Александр Юшко (Энди Картрайт)

Напомним, Кохал обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 105 УК РФ («Убийство») и ч. 1 ст. 244 УК РФ («Надругательство над телами умерших»). Своей вины она не признала.

По версии следствия, обвиняемая 24 июля 2020 года, находясь в квартире дома 134 на Невском проспекте, решила убить своего супруга и ввела ему инъекцию неназванного препарата, от которого у потерпевшего развились шоковое состояние, а также выраженная гипоксия. После того как мужчина скончался, Кохал, используя пилу-ножовку и нож, расчленила труп мужа. После чего она уничтожила часть внутренних органов, а также подвергла части трупа воздействиям низких температур, влажной среды и поваренной соли, утверждает следствия.

«Уголовное дело направлено в Смольнинский районный суд для рассмотрения по существу», — уточнили в прокуратуре Санкт-Петербурга.

Как стало известно ИА REGNUM от источника, знакомого с расследованием дела, Кохал расчленила Юшко на 15 частей. А жизненно важные органы (часть легких и печени, пищевод, желудок, желчный пузырь и так далее), как и кровь, мочу и ликвор — уничтожила.

29 апреля в Смольнинском районном суде состоится судебное заседание по ходатайству заместителя прокурора Центрального района Петербурга о продлении Кохал меры пресечения в виде домашнего ареста до 30 мая. Как уточнил один из адвокатов обвиняемой Сергей Лукьянов, данный срок испрашивается для завершения изучения прокурором уголовного дела.

«Изучить уголовное дело и направить его в суд до 30 апреля прокуратура почему-то не успела, несмотря на то, что дело расследовалось 21 месяц. При этом защитникам предоставили для изучения данного дела всего 13 рабочих дней», — посетовал адвокат.