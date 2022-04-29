Киев, , 13:45 — REGNUM На Украине уже не первое десятилетие украинцем является тот, кто против русских, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин в пятницу, 29 апреля, комментируя высказывания временного поверенного в делах Украины в Сербии Марка Мартынюка.

Нацизм Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Как сообщалось ранее, Мартынюк, отвечая на вопрос об ультраправых движениях в Киеве, заявил, что президент Украины Владимир Зеленский является евреем, а мэр Киева Владимир Кличко — наполовину русским, наполовину украинцем. «Так что я не сказал бы, что мы нацисты», — заявил дипломат.

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« Настаивая на том, что власть в Киеве — это не нацистская власть, временный поверенный в делах Украины в Сербии приводит «этнические» аргументы: нынешний президент Украины Зеленский — еврей, а мэр Киева Кличко — наполовину русский, наполовину украинец. Ну и что? Разве нацизм — это про «чистоту крови»? Нет, нацизм — это про ненависть к другим народам. Во всяком случае, для нас. Нелюди самых разных кровей пришли на нашу землю в 1941 году. И присоединились к ним тоже нелюди самых разных национальностей, в том числе и русские.

Сегодня на Украине в почёте «герои» из дивизии СС «Галичина». Вот что говорили те, кто вступал в эту дивизию: «…Присягаю немецкому вождю и верховному командующему немецкой армии Адольфу Гитлеру в неизменной верности и послушании. …Обязуюсь… верно и преданно служить немецкой армии и одновременно своей родине». Вот так же и сегодня сторонники киевского режима обязались служить новому претендующему на мировое господство «рейху» в лице США и ЕС и думают, что служат «своей родине».

Это всё, однако, на уровне теории, а на практике эта служба выливается в репрессии, издевательства над людьми, уничтожение несогласных, в ведение боевых действий под прикрытием «живых щитов» и многое другое мерзкое и отвратительное. Сюда же отношу и готовность использовать против соседнего народа бактериологическое и другое оружие массового уничтожения, ставку на терроризм.