Самара, 29 апреля, 2022, 13:50 — ИА Регнум. Экс-судью признали виновной в покушении на мошенничество в Самарской области. Об этом 29 апреля сообщает пресс-служба следственного управления Следственного комитета по региону.

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В суде было установлено, что осенью 2020 года мужчина обратился к обвиняемой, с которой поддерживал дружеские отношения, для получения сведений о рассмотрении уголовного дела в отношении его приятельницы, находящегося у судьи на рассмотрении.

«Далее, осужденная сообщила мужчине о необходимости передачи ей денежных средств в размере 400 тысяч рублей в целях их последующей передачи должностным лицам суда за вынесение приговора, не связанного с реальным лишением свободы. При этом, передавать денежные средства кому-либо последняя не собиралась, намереваясь потратить их по своему усмотрению», — сообщает пресс-служба.

В материалах дела указано, что 30 октября 2020 года местный житель, действуя в рамках оперативного эксперимента, встретился с осужденной около здания суда города Самары и передал ей 400 тысяч рублей. После получения денег подозреваемая была задержана сотрудниками Управления ФСБ России по Самарской области.

Сообщается, что уголовное дело в отношении бывшей судьи Промышленного районного суда города Самары было возбуждено председателем Следственного комитета России на основании материалов оперативно-розыскных мероприятий, проведенных Управлением ФСБ России по Самарской области.

Суд признал обвиняемую виновной и приговорил ее к двум годам десяти месяцам лишения свободы в колонии общего режима и штрафу 60 тысяч рублей.

«В соответствии с ч. 1 ст. 82 УК РФ отбывание наказания в виде реального лишения свободы отсрочено до достижения ребенком осужденной 14-летнего возраста», — сообщает пресс-служба.