Москва, 29 апреля 2022, 13:44 — REGNUM «Символично, что законопроект (о введении административной ответственности для собственников земельных участков, которые обнаружили на своей территории останки бойцов и не уведомили об этом органы местного самоуправления) внесли именно сегодня, в день открытия «Вахты памяти» в Ленинградской области. О сути законопроекта и о ранее принятых инициативах рассказала поисковикам и поблагодарила за неравнодушие к памяти павших бойцов. Ленинградская земля объединяет поисковиков из разных регионов, в годы войны здесь шли ожесточённые бои, и каждый год поисковики поднимают останки погибших защитников», — отметила соавтор законопроекта, заместитель председателя комитета Госдумы развитию гражданского общества Ольга Занко («Единая Россия»).
Депутат добавила, что «вопрос «строек на костях» Героев не раз поднимался в ходе встреч с руководителями поисковых отрядов. И, став депутатом, она стала работать над решением проблемы».
Летом прошлого года к Ольге Занко обратились представители Общественной палаты и поисковики Ленинградской области после вопиющей ситуации в поселке Тельмана Тосненского района, когда собственник земельного участка не остановил строительные работы после обнаружения останков воинов Великой Отечественной войны. Было заведено уголовное дело. В течение нескольких месяцев депутат встречалась с экспертным сообществом, историками, поисковиками, представителями органов региональной власти для обсуждения разных вопросов и проблем поисковой деятельности.
Законопроект предполагает введение административной ответственности для собственников земельных участков, которые обнаружили на своей территории останки бойцов и не уведомили об этом органы местного самоуправления. Также ответственность будет наступать в случае нарушения запрета на проведение строительных и иных работ, в ходе которых могут быть повреждены воинские захоронения.
В случае нарушения предусмотрена административная ответственность в виде предупреждения или наложения штрафа на граждан в размере от двух тысяч до трех тысяч рублей, на должностных лиц — от пяти тысяч до десяти тысяч рублей, на юридических лиц — от двадцати тысяч до сорока тысяч рублей.
Читайте также: Госдума может ввести штрафы за строительство в местах воинских захоронений