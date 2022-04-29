Москва, , 13:44 — REGNUM «Символично, что законопроект (о введении административной ответственности для собственников земельных участков, которые обнаружили на своей территории останки бойцов и не уведомили об этом органы местного самоуправления) внесли именно сегодня, в день открытия «Вахты памяти» в Ленинградской области. О сути законопроекта и о ранее принятых инициативах рассказала поисковикам и поблагодарила за неравнодушие к памяти павших бойцов. Ленинградская земля объединяет поисковиков из разных регионов, в годы войны здесь шли ожесточённые бои, и каждый год поисковики поднимают останки погибших защитников», — отметила соавтор законопроекта, заместитель председателя комитета Госдумы развитию гражданского общества Ольга Занко («Единая Россия»).

Память ИА REGNUM

Депутат добавила, что «вопрос «строек на костях» Героев не раз поднимался в ходе встреч с руководителями поисковых отрядов. И, став депутатом, она стала работать над решением проблемы».

Летом прошлого года к Ольге Занко обратились представители Общественной палаты и поисковики Ленинградской области после вопиющей ситуации в поселке Тельмана Тосненского района, когда собственник земельного участка не остановил строительные работы после обнаружения останков воинов Великой Отечественной войны. Было заведено уголовное дело. В течение нескольких месяцев депутат встречалась с экспертным сообществом, историками, поисковиками, представителями органов региональной власти для обсуждения разных вопросов и проблем поисковой деятельности.

«В ходе таких встреч и были подняты многие вопросы, связанные с деятельностью поисковиков. Например, они попросили дать возможность продлить сроки эксгумации останков погибших в годы Великой Отечественной войны с трёх до шести месяцев с учетом климатических и географических особенностей региона. Поскольку зимой поисковые работы проводить крайне затруднительно. Законопроект об этом уже внесен мною в Госдуму. Уверена, что новая законодательная инициатива также поможет в нашем общем деле — сохранении исторической памяти, возвращении родных Героев в семьи. Ведь уважение к ветеранам и защитникам — это не только слова на 9 мая», — подчеркнула Ольга Занко.

Законопроект предполагает введение административной ответственности для собственников земельных участков, которые обнаружили на своей территории останки бойцов и не уведомили об этом органы местного самоуправления. Также ответственность будет наступать в случае нарушения запрета на проведение строительных и иных работ, в ходе которых могут быть повреждены воинские захоронения.

В случае нарушения предусмотрена административная ответственность в виде предупреждения или наложения штрафа на граждан в размере от двух тысяч до трех тысяч рублей, на должностных лиц — от пяти тысяч до десяти тысяч рублей, на юридических лиц — от двадцати тысяч до сорока тысяч рублей.

Читайте также: Госдума может ввести штрафы за строительство в местах воинских захоронений