Владикавказ, 29 апреля, 2022, 13:42 — ИА Регнум. В Северной Осетии уволили в связи с утратой доверия начальника одного из отделов администрации местного самоуправления Кировского района. Он оказался замешанным в преступлении, которое совершила его сестра — бывший начальник отдела реализации льгот управления социальной защиты населения этого же района, сообщили в пресс-службе прокуратуры по региону.

Цитата из м∕ф «Незнайка на Луне». Реж. Юрий Бутырин, Александр Люткевич. 1997. Россия Взятка Коррупция

Как стало известно, экс-начальник соцзащиты в течение трех лет переводила на банковскую карту брата похищаемые ею из бюджета денежные средства, полагающиеся на выплаты льготникам в качестве компенсаций за услуги ЖКХ. Общая сумма похищенного составила более 4 млн рублей.

При этом ее брат не только не сообщил о совершаемом сестрой преступлении, но и организовал покупку объекта незавершенного строительства площадью 200 кв. м. Скрывая источник происхождения денежных средств, он оформил покупку на племянника.

В настоящее время его уволили, а сестре назначили наказание в виде лишения свободы сроком на четыре года в колонии общего режима.