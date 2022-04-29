Джакарта, 29 апреля 2022, 13:42 — REGNUM Президент Индонезии Джоко Видодо отклонил просьбу президента Украины Владимира Зеленского о поставках оружия, сообщает CNN Indonesia.

Джоко Видодо
Джоко Видодо
Ministry of State Secretariat of the Republic of Indonesia

Президент заявил, что Индонезия не может выполнить просьбу, потому что государство придерживается принципов свободной и активной внешней политики.

«Подчеркиваю, что в соответствии с мандатом конституции Индонезии и принципами внешней политики запрещается оказывать помощь в виде оружия другим странам», — заявил президент Индонезии.

Взамен Лджоко Видодо предложил гуманитарную помощь.

Как сообщало ИА REGNUM, президент России Владимир Путин планирует посетить саммит «Группы двадцати», проведение которого запланировано на ноябрь на острове Бали в Индонезии.

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