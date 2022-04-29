Джакарта, , 13:42 — REGNUM Президент Индонезии Джоко Видодо отклонил просьбу президента Украины Владимира Зеленского о поставках оружия, сообщает CNN Indonesia.

Джоко Видодо Ministry of State Secretariat of the Republic of Indonesia

Президент заявил, что Индонезия не может выполнить просьбу, потому что государство придерживается принципов свободной и активной внешней политики.

«Подчеркиваю, что в соответствии с мандатом конституции Индонезии и принципами внешней политики запрещается оказывать помощь в виде оружия другим странам», — заявил президент Индонезии.

Взамен Лджоко Видодо предложил гуманитарную помощь.

Как сообщало ИА REGNUM, президент России Владимир Путин планирует посетить саммит «Группы двадцати», проведение которого запланировано на ноябрь на острове Бали в Индонезии.

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