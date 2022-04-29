Джакарта, 29 апреля 2022, 13:42 — REGNUM Президент Индонезии Джоко Видодо отклонил просьбу президента Украины Владимира Зеленского о поставках оружия, сообщает CNN Indonesia.
Президент заявил, что Индонезия не может выполнить просьбу, потому что государство придерживается принципов свободной и активной внешней политики.
«Подчеркиваю, что в соответствии с мандатом конституции Индонезии и принципами внешней политики запрещается оказывать помощь в виде оружия другим странам», — заявил президент Индонезии.
Взамен Лджоко Видодо предложил гуманитарную помощь.
Как сообщало ИА REGNUM, президент России Владимир Путин планирует посетить саммит «Группы двадцати», проведение которого запланировано на ноябрь на острове Бали в Индонезии.
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