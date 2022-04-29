Мадрид, 29 апреля, 2022, 13:42 — ИА Регнум. Экологи, молодежные активисты и педагоги в области охраны окружающей среды раскритиковали решение правительства автономного сообщества Мадрид исключить такие слова, как «экофеминизм», «экосоциальный» и «экозависимый» из учебной программы среднего образовательного звена. Об этом пишет агентство EFE.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Экология

Так, представительница экологического движения «Учителя для будущего» Мириам Лейрос считает, что решение регионального правительства представляет собой «использование власти самым антидемократическим образом: лишение общества правдивой информации, чтобы оно не могло свободно принимать решения для общего блага».

Решение регионального мадридского правительства подверглось критике и со стороны других экологических активистов, отмечают СМИ.