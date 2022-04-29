Москва, , 13:40 — REGNUM Следственный комитет России даст правовую оценку сведениям о деятельности военных инструкторов из Канады, тренировавших украинских неонацистов из «Азова» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), сообщается 29 апреля в телеграм-канале ведомства.

Сотрудник СКР Vnovgorod.sledcom.ru

«Следственным комитетом будет дана правовая оценка сведениям о действиях военных инструкторов из Канады, проводивших обучение украинских неонацистов», — сообщили в ведомстве.

Отмечается, что следователи в рамках уголовных дел о преступлениях украинских нацистов расследуют указанный факт и примут меры к установлению лиц, причастных к проведению военных тренировок, направленных на обучение совершению преступлений в отношении мирного населения.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр обороны Канады Анита Ананд заявила, что канадские инструкторы обучают украинских боевиков управлению 155-миллиметровыми гаубицами M777, которые Киев получил от Оттавы на прошлой неделе.

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