Москва, , 13:40 — REGNUM Отношения между Россией и Абхазией развиваются динамично. Об этом 29 апреля заявила журналистам официальный представитель МИД РФ Мария Захарова по итогам онлайн — консультации с абхазским министром иностранных дел Иналом Ардзинбой.

Мария Захарова МИД РФ

«Абхазо-российские отношения развиваются динамично, сейчас МИД Абхазии особо активизировал свою работу», — сказала она.

Также Захарова указала, комментируя признание Абхазией республик Донбасса, что такие решения являются суверенным правом каждой, которым воспользовалась абхазская сторона.

«Абхазия прошла очень непростой трагический путь после развала СССР, и абхазский народ не из учебников знает эту историю», — пояснила российский дипломат.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее председатель правящей партии «Грузинская мечта» Ираклий Кобахидзе заявил, что киевский режим, взаимодействуя с основанной экс-президентом Грузии Михаилом Саакашвили партией «Единое национальное движение» (ЕНД), пытается спровоцировать войну грузин с абхазами и осетинами.