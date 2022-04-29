Тюмень, 29 апреля 2022, 13:39 — REGNUM Из Тюмени 29 апреля в республики Донбасса отправился «Поезд помощи» с 60 тоннами гуманитарного груза. Об этом сообщает информационный центр правительства Тюменской области.

Гуманитарная помощь из Тюменской области
Гуманитарная помощь из Тюменской области
Информационный центр правительства Тюменской области

Акция организована Общероссийским народным фронтом совместно с РЖД.

«Спасибо жителям региона, предпринимателям, организациям, всем, кто принял участие в сборе груза для «Поезда помощи», — поблагодарил губернатор Тюменской области Александр Моор.

Отмечается, что за два прошедших месяца тюменцы отправили более ста тонн гуманитарного груза.