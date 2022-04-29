Тюмень, 29 апреля, 2022, 13:39 — ИА Регнум. Из Тюмени 29 апреля в республики Донбасса отправился «Поезд помощи» с 60 тоннами гуманитарного груза. Об этом сообщает информационный центр правительства Тюменской области.

Информационный центр правительства Тюменской области Гуманитарная помощь из Тюменской области

Акция организована Общероссийским народным фронтом совместно с РЖД.

«Спасибо жителям региона, предпринимателям, организациям, всем, кто принял участие в сборе груза для «Поезда помощи», — поблагодарил губернатор Тюменской области Александр Моор.

Отмечается, что за два прошедших месяца тюменцы отправили более ста тонн гуманитарного груза.