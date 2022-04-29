Красноярск, , 13:39 — REGNUM В Красноярском крае за прошедшие сутки ликвидировали 17 лесных пожаров на общей площади 153 га. Как сообщили ИА REGNUM 29 апреля в краевом минлесхозе, очаги возгораний действовали в 12 районах и Шарыповском муниципальном округе.

Лесной пожар Пресс-служба управления МЧС по Марий Эл

В тушении принимали участие 184 человека, применялось 44 единицы техники, семь воздушных судов.

На утро 29 апреля в регионе действовало четыре лесных пожара на общей площади 27 га – в Бирилюсском, Емельяновском, Дзержинском и Каратузском районах. В министерстве заверили, что населённым пунктам ничего не угрожает. Один пожар локализован.

Как сообщало ИА REGNUM, особый противопожарный режим введён на большей части территорий Красноярского края.

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