Лос-Анджелес, США, 29 апреля, 2022, 13:38 — ИА Регнум. Ана де Армас сыграет главную роль в боевике «Балерина», который будет представлять собой спин-офф «Джона Уика». Об этом 29 апреля сообщает портал Comicbook.

Скриншот с YouTube Ана де Армас в фильме «Бегущий по лезвию 2049»

Отмечается, что Армас уже дала согласие на участие в проекте. Производство картины начнётся летом 2022 года, снимать её будет режиссёр Лен Уайзман, ранее выпустивший на экраны фильмы серии «Другой мир». Над сюжетом будет работать Шэй Хэттен, написавший сценарии для проектов «Джон Уик 3», «Джон Уик 4» и «Джон Уик 5», продюсировать «Балерину» будет режиссёр франшизы Чад Стахелски.

Напомним, производством фильма занимается кинокомпания Lionsgate. Сейчас телеканал Starz также реализует проект ещё одного спин-оффа «Джона Уика» — сериала The ​​Continental. Действие этого шоу развернётся за несколько десятилетий до событий, показанных в серии боевиков с Киану Ривзом.