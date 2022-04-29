Вологда, 29 апреля, 2022, 13:37 — ИА Регнум. В 1 квартале 2022 года доходы бюджета Вологодчины выросли в 1,4 раза, сообщает региональное правительство.

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«Собственные доходы бюджета региона в 1,4 раза превышают поступления за аналогичный период прошлого года. Связано это с получением в первом квартале значительной части налогов по расчетам за 2021 год. Отраслевой срез показывает сохранение бюджетообразующей роли за металлургами и химическим производством, поступления налогов от которых за первый квартал превысили 10 млрд. рублей», – отметила заместитель губернатора Татьяна Голыгина.

По ее словам, рост поступлений налогов в региональный бюджет продемонстрировали также лесопромышленный комплекс, газовая промышленность, сфера информатизации и связи и электроэнергетика.

Как сообщало ИА REGNUM, президент Путин заявил о необходимости продолжить выработку новых антикризисных мер.