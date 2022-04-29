Дамаск, 29 апреля 2022, 13:47 — REGNUM Президент Сирии Башар Асад подписал указ о назначении нового министра обороны страны. Об этом 29 апреля сообщает официальное информационное агентство SANA со ссылкой на текст указа.

Армия Сирии
Армия Сирии
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Так, на должность министра был назначен генерал-майор Али Махмуд Аббас, который сменил на этом посту генерала Али Абдуллу Аюба.

«Президент подписал указ №1 152 022 года о назначении генерал-майора Али Махмуда Аббаса министром обороны на основании положений конституции», — цитирует SANA информацию пресс-службы президента Сирии.

По данным журналистов, Аббас принимал участие в боевых действиях в окрестностях Дамаска, а также принимал участие в боях за провинции Алеппо и Идлиб. На должности командира бригады Аббас руководил штурмом города Тель-ас-Савван в провинции Дамаск, в ходе которой получил ранение.