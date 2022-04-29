Приштина, Сербия, 29 апреля, 2022, 13:36 — ИА Регнум. В дискуссии с США и их союзниками логические правовые аргументы себя исчерпали, надо просто делать то, что мы считаем необходимым для обеспечения выживания России, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин в пятницу, 29 апреля, комментируя высказывания поверенного в делах посольства Украины в Сербии Марка Мартынюка.

Иван Шилов ИА REGNUM Косово — это Сербия

Как сообщалось ранее, Мартынюк заявил, что Украина не меняет позицию по поводу непризнания независимости Косово, уважает территориальную целостность Сербии и ожидает, что Белград присоединится к антироссийским санкциям и окажет помощь Украине.

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«Вопрос признания или непризнания Косово давно пора оставить. Ткнуть носом в эту проблему Генерального секретаря ООН, как это недавно сделал наш президент, стоило, но для себя, для серьёзной дискуссии, этот аргумент уже давно не нужен. Для защиты позиций России на пространстве бывшего СССР, восстановления бывшей единой страны там, где это полезно нам, где этого хотят наши соотечественники и где это возможно, достаточно аргументов, связанных с действиями западных стран по развалу СССР. Мы отвечаем на ту их политическую агрессию.

К числу западных стран в этом контексте отношу и Турцию: она и тогда, в 1980-е годы, работала на интересы совокупного Запада, и сегодня продолжает работать преимущественно на них.

В дискуссии с США и их союзниками логические правовые аргументы себя в принципе исчерпали. Надо просто делать то, что мы считаем необходимым для обеспечения выживания России перед лицом нового «дранг нах остен».

Повторю ещё раз: в действиях в Крыму и Донбассе в части, касающейся желания жителей этих регионов отделиться от Украины и быть с Россией, и международное право, и справедливость на нашей стороне. Но сегодня уже даже это не главное. Главное — это то, от чего они хотят отделиться, это новый нацизм. Цель нашей борьбы сегодня не обеспечить осуществление права народов на самоопределение, это стало делом попутным, а вновь задавить нацизм», — отметил Михаил Демурин.