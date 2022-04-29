Сеул, 29 апреля, 2022, 13:37 — ИА Регнум. Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин встретился с представителями органов здравоохранения, государственных и частных организаций, принимающих непосредственное участие в борьбе с пандемией коронавируса. Об этом сообщает KBS.

Иван Шилов ИА REGNUM Мун Чжэ Ин

В ходе встречи, состоявшейся 28 апреля, глава государства акцентировал внимание на том, что самоотверженные усилия, проявленные за последние два года, не будут забыты народом.

Он также назвал всех, кто находится на передовой борьбы с коронавирусом, героями, спасшими страну.

Мун Чжэ Ин также призвал их продолжить борьбу, чтобы приблизить момент возвращения к обычной повседневной жизни.

Известно, что на встрече присутствовали лица, связанные или занимающиеся перевозкой и лечением, диагностикой коронавируса, вакцинацией, разработкой и производством вакцин, масок и тест-наборов.