Чебоксары, 29 апреля, 2022, 13:34 — ИА Регнум. После резкого похолодания 28 апреля в Чувашии потеплело, и установилась солнечная погода. В ближайшие дни в республике ожидаются дожди и мокрый снег, сообщил ИА REGNUM автор проекта «Погода в Чувашии» Владимир Михайлов.

Наталия Николаева ИА REGNUM Дождь и солнце

По его словам, 28 апреля в регионе температура упала до +5 градусов, что на 13 градусов холоднее, чем было 27 апреля. 29 апреля благодаря антициклону установилась солнечная погода.

Но уже в ночь с 29 на 30 апреля ожидаются дожди и похолодание, а в некоторых районах может выпасть мокрый снег. 1 мая температура упадёт до +7…+12 градусов, ночью возможны заморозки.

По предварительным данным, 2 и 3 мая пройдут дожди, в том числе 3 мая потеплеет до +11…+16 градусов, но при этом прогнозируется сильный ветер.

Новая волна похолодания, с мокрым снегом и заморозками, ожидается 5 мая.