Москва, , 13:34 — REGNUM Совет директоров Банка России 29 апреля 2022 года принял решение снизить ключевую ставку на 300 базовых пунктов — до 14% годовых. Об этом сообщает пресс-служба ЦБ РФ.

Здание ЦБ РФ © ИА REGNUM

«Внешние условия для российской экономики остаются сложными и значительно ограничивают экономическую деятельность. Риски для ценовой и финансовой стабильности перестали нарастать, что создало условия для снижения ключевой ставки. Последние недельные данные указывают на замедление текущих темпов роста цен за счет укрепления рубля и охлаждения потребительской активности», — говорится в сообщении.

Отмечается, что важными факторами для дальнейшей динамики инфляции станут эффективность процессов импортозамещения, а также масштаб и скорость восстановления импорта готовых товаров, сырья и комплектующих: «Проводимая Банком России денежно-кредитная политика будет учитывать необходимость структурной перестройки экономики и обеспечит возвращение инфляции к цели в 2024 году».

Подчёркивается также, что ЦБ РФ будет принимать дальнейшие решения по ключевой ставке с учетом фактической и ожидаемой динамики инфляции относительно цели, процесса структурной перестройки экономики, а также оценивая риски со стороны внутренних и внешних условий и реакции на них финансовых рынков: «При развитии ситуации в соответствии с базовым прогнозом Банк России видит пространство для снижения ключевой ставки в 2022 году. По прогнозу Банка России, с учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция составит 18,0–23,0% в 2022 году, снизится до 5,0–7,0% в 2023 году и вернется к 4% в 2024 году».