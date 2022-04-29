Москва, 29 апреля, 2022, 13:33 — ИА Регнум. Бывший главный тренер московского «Спартака» Массимо Каррера заявил, что готов вновь возглавить команду через год. Об этом 29 апреля сообщает «РБ Спорт».

Дмитрий Садовников Массимо Каррера

«Конечно, я бы хотел вернуться в «Спартак» в течение следующих пяти лет. Готов даже через год», — сказал Карреры.

Напомним, Каррера возглавлял «Спартак» с 2016 по 2018 год. Под его руководством команда стала чемпионом России и выиграла Кубок России в сезоне 2016/17.