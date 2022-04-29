Барнаул, , 13:33 — REGNUM СУ СК РФ по Алтайскому краю 29 апреля известило об окончании расследования уголовного дела о хищении денежных средств 514 граждан под видом участия в инвестиционной деятельности.

Финансовая пирамида Admkrai.krasnodar.ru

Следствие установило, что в 2014–2017 годах супруги привлекали денежные средства жителей различных регионов России под видом приобретения на торгах дефолтного недвижимого имущества и участия в инвестиционной деятельности.

Гражданам обещалось приобретение квартир по заниженной стоимости и сверхвысокий инвестиционный доход — до 30 процентов ежемесячно от вложенной суммы. В действительности мошенничество строилось по принципу финансовой пирамиды, когда первые вкладчики получают выплаты за счет последующих.

В результате 514 потерпевшим причинен ущерб на сумму более 96 млн руб.

В рамках предварительного следствия на имущество обвиняемых и денежные средства, находящиеся на счетах, наложен арест. Уголовное дело направлено в Октябрьский районный суд г. Барнаула Алтайского края для рассмотрения по существу.

Как сообщало ИА REGNUM, только за последние два месяца 2022 года в правоохранительные органы Киргизии обратились 133 местных жителя, которые лишились 61 млн сомов (66,5 млн рублей), вложив их в различные финансовые пирамиды.

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