Саратов, , 14:23 — REGNUM Жители Саратовской области принимают активное участие в гуманитарной акции «Поезд помощи» жителям Донецкой и Луганской народных республик. Продовольственные товары и предметы первой необходимости из Саратова отправят 1 мая, сообщает региональное министерство культуры.

Поезд

Инициаторами благотворительной акции выступают Общероссийский народный фронт и Российские железные дороги.

Состав поезда сформируют из брендированных вагонов от каждого субъекта, которые по отдельности соберут в Москве, а после состав уйдет в Ростовскую область.

ИА REGNUM напоминает, саратовские фермеры отправляют на Украину продукты питания, бизнесмены — строительные материалы, правительство области — продовольствие и бытовую технику.

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