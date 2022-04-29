Копенгаген, , 13:31 — REGNUM Энергетическая компания из Дании Ørsted не будет оплачивать в рублях поставки российского газа. Об этом заявил 29 апреля генеральный директор Мадс Ниппер.

Российский газ Дарья Антонова © ИА REGNUM

Он проинформировал, что Ørsted «отвергает требование» об оплате газа в рублях. В этой связи компания не собирается ни заключать новых долгосрочных контрактов с «Газпром экспорт», ни продлевать действующие.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее с критикой рублёвого механизма оплаты за газ выступили в МИД Дании.