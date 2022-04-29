Варшава, 29 апреля, 2022, 13:31 — ИА Регнум. Власти Польши обязали Novatek Green Energy — польскую «дочку» российской компании «НОВАТЭК» — передать газовую инфраструктуру государственным компаниям, чтобы они могли поставлять газ в те районы, которые остались без газоснабжения. Об этом 29 апреля заявил пресс-секретарь польского правительства Пётр Мюллер.

Иван Шилов ИА REGNUM Польша

По его словам, премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий на основании закона о кризисном управлении поручил госкомпаниям PGNiG, PSG и Gaz-System «незамедлительно поставить газ в сети, формальным владельцем которых является компания «НОВАТЭК».

«Эта фирма также по распоряжению премьера обязана на основании закона о кризисном управлении передать сети в распоряжение этим госкомпаниям, которые будут реализовывать поставки газа в те районы, куда фирма, связанная с большой российской газовой компанией, предоставляла ранее свои услуги», — сказал он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков заявил, что Польша продолжает получать российский газ по реверсу из Германии, что противоречит заявлениям польских властей об отсутствии потребности в голубом топливе из России.

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