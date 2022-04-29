Санкт-Петербург, , 13:40 — REGNUM Ветеранам Великой Отечественной войны и блокадникам, проживающим в Петербурге, власти города перечислили выплаты ко Дню Победы. Об этом 29 апреля сообщили в комитете по социальной политике Санкт-Петербурга.

Медали блокадника и ленточка медали «За оборону Ленинграда» Дарья Драй © ИА REGNUM

Участники Великой Отечественной войны получили единовременные социальные выплаты за счёт автоматических начислений на банковские счета. Для тех, кто получает пенсии и социальные выплаты в почтовых отделениях, деньги будут доступны с 3 мая.

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Напомним, что губернатор Петербурга Александр Беглов в этом году утвердил выплату для ветеранов, инвалидов и участников войны в размере 10 тыс. рублей. Также предусмотрены выплаты от трёх до семи тысяч рублей для лиц, имеющих знак «Жителю блокадного Ленинграда», труженикам тыла, бывшим несовершеннолетним узникам концлагерей, вдовам и вдовцам участников войны, детям войны и ряду других категорий граждан.

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