Махачкала, , 13:28 — REGNUM Власти Дагестана приняли решение увековечить память Героя России Нурмагомеда Гаджимагомедова, погибшего при исполнении воинского долга в ходе проведения специальной военной операции на Украине. В честь него назовут школу, в которой он учился, сообщили в пресс-службе правительства республики.

Герой России Нурмагомед Гаджимагомедов Admobninsk.ru

Члены комиссии при главе региона по увековечению памяти выдающихся деятелей, заслуженных лиц, а также исторических событий в Республике Дагестан 28 апреля единогласно проголосовали за присвоение имени дагестанского военного средней школе № 42 города Махачкалы, которую он окончил.

Напомним, Нурмагомед Гаджимагомедов стал первым военнослужащим, удостоенным звания Героя России за подвиги во время спецоперации на Украине.

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