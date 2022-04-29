Москва, , 13:26 — REGNUM Законопроект, направленный на борьбу с массовыми рассылками обращений в органы власти, внесло в Госдуму заксобрание Мурманской области, передает корреспондент ИА REGNUM 29 апреля.

Госдума Иван Шилов © ИА REGNUM

Предлагается установить для граждан, направляющих обращения в форме электронного документа, обязанность указывать либо наименование государственного органа или органа местного самоуправления, в которые направляет обращение, либо фамилию, имя, отчество соответствующего должностного лица, либо должность соответствующего лица.

В случае, если в письменном обращении не указаны фамилия гражданина, направившего обращение, или почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ, ответ на обращение не дается, следует из документа.

Ряд норм касается случаев, когда обращения не затрагивают компетенцию государственного органа, органа местного самоуправления или должностного лица, но содержат просьбу перенаправить обращение в иной орган. Получившие подобные обращения, вынуждены их перенаправлять в органы, в компетенцию которых входит решение поставленных в обращении вопросов, в связи с чем конечный адресат получает огромное количество обращений по одному и тому же вопросу.

В этой связи предлагается прописать, что в случае, если в обращении, направленном в форме электронного документа, не указаны государственный орган, орган местного самоуправления и (или) должностное лицо, которым направлено обращение, ответ на обращение не дается.

В случае, если в государственный орган, орган местного самоуправления или должностному лицу поступило письменное обращение или обращение в форме электронного документа, в котором содержится просьба о перенаправлении его в иной государственный орган, орган местного самоуправления и (или) иному должностному лицу, ответ на такое обращение не дается и оно не подлежит направлению в указанные органы и (или) должностному лицу.

При этом гражданин, направивший обращение, уведомляется о том, что обращение должно направляться непосредственно в тот государственный орган, орган местного самоуправления или тому должностному лицу, в компетенцию которых входит решение поставленных в обращении вопросов.

Ответ на обращение направляется в форме электронного документа по адресу электронной почты, указанному в обращении, поступившем в государственный орган, орган местного самоуправления или должностному лицу в форме электронного документа, и в письменной форме по почтовому адресу, указанному в обращении, поступившем в государственный орган, орган местного самоуправления или должностному лицу в письменной форме.

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