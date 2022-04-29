Донецк, , 13:26 — REGNUM Заблокированные на заводе «Азовсталь» в Мариуполе Донецкой Народной Республики украинские националисты и наёмники не предпринимают попыток прорыва. Об этом в эфире Первого канала 29 апреля заявил заместитель начальника управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин.

Украинский националист Иван Шилов © ИА REGNUM

«Попыток прорыва нет», — подчеркнул он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее украинский президент Владимир Зеленский по итогам встречи в Киеве с генсеком ООН Антониу Гутеррешем заявил о готовности начать переговоры о том, чтобы при участии ООН провести эвакуацию гражданских лиц с «Азовстали» (Мариуполь, ДНР).

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Официальный представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин уверен, что нельзя позволить эвакуироваться военным преступникам, которые прячутся в подвалах «Азовстали» на территории Мариуполя. По его словам, засевших в «Азовстали» украинских боевиков из неонацистских батальонов следует предать суду, чтобы «весь мир увидел, что это не люди, а твари», готовые убивать от младенцев до стариков.

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