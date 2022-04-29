Барнаул, 29 апреля, 2022, 13:26 — ИА Регнум. За 2021 год в Алтайском крае построено и отремонтировано свыше 900 километров автодорог, общие затраты на содержание и развитие сети автодорог составили 15,8 млрд. рублей — 110% к 2020 году, сообщил 29 апреля в ходе ежегодного отчета перед парламентом региона губернатор Виктор Томенко. Его слова цитирует телеграм-канал краевого правительства.

Светлана Шаповалова ИА REGNUM Дорога в Алтайском крае

Всего в регионе было построено и отремонтировано свыше 913 километров автомобильных дорог, введено в эксплуатацию 10 мостов. Только за счет средств консолидированного бюджета построен обводной канал на гребном канале, завершена масштабная реконструкция коммунального моста через Обь в Барнауле.

Как сообщало ИА REGNUM, к 2030 году, благодаря нацпроекту «Безопасные качественные дороги», в 105 городских агломерациях доля дорог, соответствующих нормативам по качеству, должна вырасти вдвое (с 42 до 85%), а дорог регионального значения — с 43,1% до 60% к 2030 году.

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