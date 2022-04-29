Гомель, Белоруссия, 29 апреля, 2022, 13:25 — ИА Регнум. У западных стран не получится поставить своими санкциями Москву и Минск на колени. Об этом 29 апреля заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе общения с жителями Чечерска в Гомельской области, его слова приводит агентство БелТА.

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«Не получится поставить на колени за счет санкций Беларусь и Россию, так как страны обладают достаточными ресурсами, технологиями и интеллектом», — сказал он.

Также белорусский лидер отметил, что санкции подвигают к поиску новых возможностей и добавил, что рынок продолжает быть открытым и потому «надо шевелиться, а не плакаться».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее белорусская теннисистка, бывшая первая ракетка мира Виктория Азаренко заявила, что не видит смысла в запрете на участие спортсменам из России и Белоруссии в Уимблдоне.