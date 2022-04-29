Белгород, 29 апреля, 2022, 13:26 — ИА Регнум. Штормовое предупреждение из-за заморозков объявлено на территории Белгородской области, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 29 апреля в пресс-службе регионального управления МЧС.

Free-Photos Заморозки

По данным синоптиков, ночью 30 апреля и 1 мая ожидается заморозки до минус двух градусов. В результате опасного агрометеорологического явления возможно неблагоприятное воздействие температуры на сельскохозяйственные культуры, в том числе их гибель, а также увеличение риска возникновения техногенных пожаров, напомнили спасатели.

Днём воздух прогреется до 12-13 градусов.