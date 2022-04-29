Сочи, Краснодарский край, 29 апреля 2022, 13:25 — REGNUM Сочи откажется от международной награды пляжей «Голубой флаг» и перейдёт полностью на российские стандарты. Об этом, как сообщили в пресс-службе администрации региона, заявил 29 апреля на совещании по вопросам подготовки курортного сезона глава города-курорта Алексей Копайгородский.
Как сообщало ИА REGNUM, на совещании главный санитарный врач России Анна Попова отдельно отметила опыт Сочи в содержании пляжей.
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