Сочи, Краснодарский край, , 13:25 — REGNUM Сочи откажется от международной награды пляжей «Голубой флаг» и перейдёт полностью на российские стандарты. Об этом, как сообщили в пресс-службе администрации региона, заявил 29 апреля на совещании по вопросам подготовки курортного сезона глава города-курорта Алексей Копайгородский.

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«С учетом политической ситуации в этом году мы отказываемся от получения «голубых флагов» и переходим на российские стандарты. Они жестче международных требований, и наши пляжные территории полностью готовы соответствовать российским стандартам», — заявил Копайгородский.

Как сообщало ИА REGNUM, на совещании главный санитарный врач России Анна Попова отдельно отметила опыт Сочи в содержании пляжей.

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