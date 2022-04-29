Екатеринбург, 29 апреля, 2022, 13:59 — ИА Регнум. В Свердловской области снизился суточный показатель госпитализаций пациентов с коронавирусной инфекцией. За прошедшие сутки, 28 апреля госпитализированы 56 человек. Об этом сообщает оперштаб.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Излечились от COVID-19 еще 258 пациентов. В общей сложности в регионе выздоровели 425 175 человек.

За 28 апреля в области обнаружили 248 случаев заражения коронавирусом. От COVID-19 за сутки скончались три человека. Это на один летальный исход меньше, чем днем ранее. Общее число умерших от ковида в регионе достигло 10 714.