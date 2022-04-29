Эль-Генейна, Судан, 29 апреля, 2022, 13:32 — ИА Регнум. Конфликт в суданском штате Западный Дарфур привёл к тому, что десятки тысяч местных жителей были вынуждены покинуть свои дома. Об этом 29 апреля сообщает Al-Hadath со ссылкой на министра федерального управления Судана Бутаину Димар.

Kalou Kaka Повстанцы. Судан

По словам министра, с 22 апреля свои дома были вынуждены покинуть 59 тысяч семей. Часть беженцев укрылась на территории Чада, однако большинство ищет убежища в столице региона – городе Эль-Генейна, где сложилась тяжёлая гуманитарная обстановка.

Отмечается, что власти начали вывоз беженцев из города в центральные районы Судана.

Столкновения в Западном Дарфуре начались из-за конфликта между представителями арабских и негроидных племён из-за земельных угодий. В результате конфликта погибли не менее 300 человек.