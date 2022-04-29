Париж, 29 апреля, 2022, 13:22 — ИА Регнум. Официальный представитель министерства иностранных дел Франции Анн-Клер Лежандр отметила «сильную волну возвращений на Украину» в последние недели, сообщает Le Parisien.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Беженцы

Анн-Клер Лежандр отмечает «очень сильную волну возвращений в Украину» в последние недели, и, в частности, в Киев.

По данным МИД Франции, в стране находятся 50 000 украинских беженцев.

Ранее управление по делам миграции сообщило о более чем «70 000 перемещенных украинцев», получающих пособие во Франции.

Как сообщало ИА REGNUM, официальный представитель министерства иностранных дел Франции Анн-Клер Лежандр сделала заявление о возможной поездке президента Макрона на Украину.