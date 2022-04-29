Томск, 29 апреля, 2022, 13:21 — ИА Регнум. На участке с 55 по 59 км автодороги Томск – Каргала – Колпашево в Томской области введено реверсивное движение. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе управления МВД по региону.

Цитата из видео УМВД по Томской области Задымление из-за травяного пожара в Томской области

Причиной стали действия по ликвидации пожаров и сильное задымление. В соцсетях очевидцы сообщают о возгорании травы вдоль трассы.

«Осуществляется контроль за безопасностью дорожного движения и сопровождение транспортных средств патрульными автомобилями ДПС с включенной световой сигнализацией через участок, видимость на котором ограничена», — отметили в ведомстве.

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