Барнаул, , 13:20 — REGNUM В Алтайском крае за последние четыре года число межмуниципальных маршрутов регулярных перевозок увеличилось почти на 20%, сообщил 29 апреля в ходе ежегодного отчета перед парламентом региона губернатор Виктор Томенко. Его слова цитирует телеграм-канал краевого правительства.

Дорога в Алтайском крае Светлана Шаповалова

«Однако вопрос остается напряжённым. Жители края все чаще жалуются, что нельзя доехать по привычным маршрутам, да и новые потребности возникают. Впервые для этих задач в 2021 году за счет средств краевого бюджета приобретено 193 автобуса на общую сумму 500 млн рублей.

Техника передана в 55 городов и районов края. На сегодняшний день 168 автобусов работают на линиях, проводится процедура передачи еще 13 автобусов в уставный капитал Каменского автопредприятия. Работа в этом направлении продолжается. Все автобусы будут эксплуатироваться по назначению», — рассказал губернатор края.

Как сообщало ИА REGNUM, в Алтайском крае всё более усугубляется проблема транспортного сообщения между населенными пунктами. в феврале 2022 года стало известно, что осуществленная в конце 2021 г. закупка 193 автобусов для организации пассажирских перевозок в 55 муниципалитетах не помогла.

По данным Общероссийского народного фронта (ОНФ), в половине из них не нашлось перевозчиков, готовых работать на новом транспорте. Причины — низкая рентабельность маршрутов, дефицит водительских кадров, отсутствие субсидирования перевозок из краевой казны.

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