Екатеринбург, 29 апреля, 2022, 13:59 — ИА Регнум. Екатеринбург не лишился права на проведение Всемирных студенческих игр. Универсиада состоится, но позже запланированного графика. Об этом в интервью «Матч ТВ» сообщил генеральный директор Универсиады-2023 Александр Чернов.

Admkrsk.ru Огонь универсиады

По словам Чернова, заявление Федерации студенческого спорта (FISU) многие восприняли неправильно, а Универсиаду у Екатеринбурга никто не отбирает. «Игры состоятся позже. 10–12 ноября в Брюсселе будет определена новая дата», подчеркнул гендиректор Универсиады-2023.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Федерация студенческого спорта (FISU) заявила, что «откладывает право Екатеринбурга на проведение Универсиады Когда и где состоятся соревнования, из сообщения непонятно.