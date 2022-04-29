Гагра, Абхазия, , 13:19 — REGNUM Абхазия будет продолжать добиваться от Грузии признания суверенитета. Об этом в эфире YouTube-канала «Соловьев. LIVE» заявил министр иностранных дел Абхазии Инал Ардзинба.

Флаг Абхазии

«Конечно, мы требуем признания суверенитета со стороны Грузии. Нас серьёзно ограничивает позиция грузинской власти, но мы будем этого добиваться. За нами правда, мы никуда от неё отступать не собираемся», — сказал Ардзинба.

Он отметил, что Абхазия не входила в Грузию добровольно. В состав Советского Союза страна вошла качестве отдельной республики. Позже руководство СССР включило Социалистическую Советскую Республику Абхазия в Грузинскую ССР на правах автономии.

«Если брать более ранние периоды, то во время создания Абхазского царства — это VIII век — значительные грузинские территории входили в состав Абхазского царства», — добавил Ардзинба.

Глава МИД подчеркнул, что в Абхазии знают свои права и будут стоять за них «на смерть».