Будапешт, 29 апреля, 2022, 13:25 — ИА Регнум. Президент Венгрии Янош Адер попросил о формировании нового правительства на встрече с премьер-министром Виктором Орбаном. Об этом сообщает 29 апреля венгерское информационное агентство MTI.

Aklyuch Будапешт. Парламент

Встреча Адера и Орбана прошла официальной резиденции главы государства — дворце Шандора в Будапеште. Адер заявил, что 2 мая выдвинет кандидатуру Орбана на пост премьер-министра.

Ожидается, что кандидатуру Орбана одобрят большинство депутатов, и он снова будет руководить правительством.

Как сообщало ИА REGNUM, 3 апреля в Венгрии прошли выборы в Государственное собрание — однопалатный парламент. Убедительную победу одержала правящая партия «ФИДЕС — Венгерский гражданский союз» и её младшие партнёры — христианские демократы. Им досталось 135 из 199 мест в парламенте.

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