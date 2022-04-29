Лос-Анджелес, США, 29 апреля 2022, 13:17 — REGNUM В сеть выложили трейлер нового комедийного сериала The Pentaverate, который Майк Майерс снимается для Netflix. Ролик был опубликован 29 апреля на портале Comicbook.
В центре повествования нового шоу будут находиться члены тайного общество, которое управляет миром. Сюжет расскажет о приключениях канадского журналиста, который пытается выяснить правду о происходящем. Авторы ролика представили зрителям основных персонажей, многих из которых традиционно сыграет сам Майерс.
Для справки: премьера сериала The Pentaverate, который будет состоять из шести эпизодов, состоится 5 мая 2022 года на сайте Netflix. Отметим, что согласно заявлению авторов проекта, шоу будет представлять собой спин-офф комедийного романтического фильма Майерса «Я женился на убийце с топором» (1993).
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