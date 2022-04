Лос-Анджелес, США, , 13:17 — REGNUM В сеть выложили трейлер нового комедийного сериала The Pentaverate, который Майк Майерс снимается для Netflix. Ролик был опубликован 29 апреля на портале Comicbook.

Злодей Цитата из х/ф «Остин Пауэрс: Человек-загадка международного масштаба» реж Джей Роуч. 1997. США, Германия

В центре повествования нового шоу будут находиться члены тайного общество, которое управляет миром. Сюжет расскажет о приключениях канадского журналиста, который пытается выяснить правду о происходящем. Авторы ролика представили зрителям основных персонажей, многих из которых традиционно сыграет сам Майерс.

Для справки: премьера сериала The Pentaverate, который будет состоять из шести эпизодов, состоится 5 мая 2022 года на сайте Netflix. Отметим, что согласно заявлению авторов проекта, шоу будет представлять собой спин-офф комедийного романтического фильма Майерса «Я женился на убийце с топором» (1993).

