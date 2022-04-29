Ульяновск, , 13:17 — REGNUM В Ульяновске принято решение о завершении отопительного сезона. Об этом 29 апреля сообщает городская мэрия.

Отопление Иван Шилов © ИА REGNUM

В администрации ссылаются на то, что 28 апреля среднесуточная температура воздуха пятый день превышала +8 градусов, что является основанием для прекращения теплоснабжения. Таким образом, с 29 апреля ТЭЦ и котельные прекращают подачу тепла в жилые дом, социально-культурные учреждения и другим потребителям.

«Исключение будет сделано для тех объектов социальной сферы, руководство которых подало заявки на продление получения теплоносителя», — говорится в сообщении.

Напомним, что в текущем отопительном сезоне в Ульяновске произошло несколько крупных коммунальных аварий. Как сообщало ИА REGNUM, 22 марта из-за аварии на трубопроводе без воды в посёлке Мостовая оставались более 3,6 тыс. жителей, 27 марта из-за порыва трубы прекращено водоснабжение 1138 домов, где проживают 3680 человек.

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