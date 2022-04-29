Сантьяго-де-Компостела, Испания, , 13:15 — REGNUM Глава «Народной партии» Альберто Нуньес Фейхоо подал заявление об отставке с поста главы правительства Галисии после чуть более 13 лет пребывания на этом посту. Об этом пишет агентство EFE.

Альберто Нуньес Фейхоо Ppdegalicia.com

В общей сложности Фейхоо проработал на своей должности 4759 дней. Политик принял такое решение, чтобы сосредоточиться на своей работе в качестве лидера главной оппозиционной партии Испании. Прощальное заявление Фейхоо заканчивается словами «Галисия всегда».

Агентство отмечает, что Фейхоо приехал в региональный парламент, чтобы лично передать свое письменное заявление об отставке. Как ожидается, менее чем через две недели первый заместитель председателя правительства региона Альфонсо Руэда станет новым главой исполнительной власти Галисии.