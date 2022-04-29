Архангельск, 29 апреля, 2022, 13:14 — ИА Регнум. В Архангельской области на месторождении имени Ломоносова добыт алмаз массой 92,34 карата. Камень стал вторым по величине, добытом на месторождении, сообщает пресс-служба АО «Севералмаз».

https://vk.com/severalmaz Алмаз облачной формы, добытый в Архангельской области

«Уникальность этого кристалла в том, что это сросток-облако из огромного числа алмазов различной формы. Я такого еще не встречал даже в научной литературе. Это наверное и является особенностью нашего месторождения. Еще мне кажется, что скорее всего этот камень вряд ли пойдет на продажу, а останется в музее (очень бы хотелось). Сросток в таком весе и с таким количеством мелких алмазов не каждый день попадается», — отметил инженер-минералог Олег Бойко .

Самым крупным, добытым на месторождении алмазом, считается кристалл 106,6 карат.

Как сообщало ИА REGNUM, санкции Запада поднимут цены на мировом алмазном рынке.