* талибов — запрещённая в России организация

Кабул, , 13:13 — REGNUM Генерал Сами Садат объявил о своей готовности и готовности большого числа бывших афганских солдат и политиков к военным операциям против талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Бойцы «Талибана» (запрещенная в РФ организация)

В беседе с ВВС он заявил, что восьмимесячное правление талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) убедило многих афганцев в том, что военные действия — единственный способ бороться с ними.

Генерал Садат, который принял командование афганским спецназом накануне падения правительства Афганистана, заявил, что намерен вернуться в Афганистан, и что операции против талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) могут начаться после Ид аль-Фитр.

Напомним, талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) взяли под свой контроль Афганистан в августе 2021 года после поражения сил безопасности предыдущего правительства. Тогда же международная коалиция во главе с США официально завершила свою 20-летнюю войну в стране.

Рассказывая ВВС о своих планах, генерал Садат сказал, что он и другие делают всё возможное, чтобы спасти Афганистан от талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и вновь установить демократию в стране.

«Мы будем продолжать бороться, пока не вернем нашу свободу», — сказал он.

«То, что мы увидели за восемь месяцев правления талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Афганистане, — это не что иное, как религиозные ограничения, неверное толкование Священного Корана в политических целях группировки», — сказал бывший афганский военный, имея в виду строгие законы талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ), в том числе жёсткие ограничения в отношении женщин и девочек.

Он добавил, что изначально планировал дать талибам (организация, деятельность которой запрещена в РФ) 12 месяцев, чтобы посмотреть, изменит ли группировка своё поведение.

«К сожалению, каждый день мы узнаём что-то новое о талибах (организация, деятельность которой запрещена в РФ), например, о пытки людей, убийствах, исчезновениях, нехватке продовольствия, недоедании детей», — сказал бывший генерал.

Садат отметил, что ежедневно получает сотни сообщений от афганцев, которые спрашивают его, каковы его планы.

Многочисленные группировки объединились, чтобы свергнуть «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), но они относятся к разным этническим группам и подчиняются соперничающим между собой командирам. Генерал Садат говорит, этих группировки контактируют с Фронтом национального сопротивления во главе с Ахмадом Масудом.

«Я нахожусь на связи с братом Ахмада Масуда и всячески поддерживаю его действия», — добавил он.

Генерал сообщил, что также контактирует и поддерживает другие группы сопротивления.