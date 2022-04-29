Москва, 29 апреля, 2022, 13:13 — ИА Регнум. Спикер Госдумы Вячеслав Володин назвал самые важные законы, принятые парламентариями в апреле, и выделил самых активных депутатов.

Duma.gov.ru Вячеслав Володин

Так, в числе наиболее важных инициатив, рассмотренных в апреле, Володин назвал закон, разработанный по поручению президента РФ Владимира Путина, о поддержании финансовой стабильности региональных и местных бюджетов в 2022 году, отмечается на сайте палаты парламента.

Он также отметил работу комитета Госдумы по контролю и комитета по финансовому рынку за подготовку к отчетам правительства РФ и Центрального банка (ЦБ).

В числе самых активных депутатов Володин назвал Вячеслав Викторович, на ваш взгляд, кто из депутатов был самым активным в зале пленарных заседаний в уходящем месяце?

Депутаты Госдумы Андрей Макаров («Единая Россия»), Николай Коломейцев (КПРФ), Сергей Леонов (ЛДПР), Валерий Гартунг (СРЗП) и Сардана Авксентьева («Новые люди») были, по версии Володина, самыми активными парламентариями.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, самыми важными законами марта, по мнению спикера Госдумы Володина, являются, законы, направленные на поддержку экономики, граждан и регионов в условиях санкций со стороны ряда недружественных стран. Речь идет о 18 законах, которые были разработаны совместно с правительством РФ.