Рязань, 29 апреля, 2022, 13:15 — ИА Регнум. В Рязанской области за минувшие сутки госпитализировано 22 человека с COVID-19, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 29 апреля в федеральном оперативном штабе. От осложнений при коронавирусе скончался один житель.

Иван Шилов ИА REGNUM Тест на COVID-19

С начала пандемии в Рязанской области подтверждено 119 370 случаев заболевания COVID-19. Выздоровели 114 636 человек, в том числе 125 – выписаны за последние сутки.

В летальной ковид-статистике региона 3 358 записей.